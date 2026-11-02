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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 03.03 WIB

Kendal Tornado Belum Terkalahkan, Bernardo Tavares Minta Persebaya Waspada

Para pemain Persebaya Surabaya memprotes wasit saat pertandingan melawan Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). Persebaya Surabaya akan menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/2027. Rekor delapan pertandingan tanpa kekalahan membuat Bernardo Tavares meminta Green Force waspada. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Para pemain Persebaya Surabaya memprotes wasit saat pertandingan melawan Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). Persebaya Surabaya akan menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/2027. Rekor delapan pertandingan tanpa kekalahan membuat Bernardo Tavares meminta Green Force waspada. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Nama besar Persebaya Surabaya tidak membuat Bernardo Tavares meremehkan Kendal Tornado FC. Pelatih asal Portugal itu justru mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan lawan menjelang pertandingan perdana Grup G I.League Cup 2026/2027.

Persebaya akan menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026) malam WIB. Meski berasal dari kompetisi berbeda, Kendal Tornado dinilai memiliki kualitas yang bisa menyulitkan Green Force.

Perhatian Tavares tertuju pada catatan impresif Kendal Tornado di Championship 2026/2027. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut belum terkalahkan dalam delapan pertandingan, dengan torehan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Selain konsisten meraih hasil positif, Kendal Tornado juga cukup produktif di depan gawang. Mereka sudah mencetak 16 gol dari delapan pertandingan. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Persebaya harus mempersiapkan diri dengan serius.

"Pertandingan besok akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Kendal Tornado merupakan tim kuat yang belum pernah menelan kekalahan dan sudah mencetak 16 gol. Mereka memiliki kualitas untuk menyulitkan Persebaya," kata Tavares dalam konferensi pers, Senin (2/11/2026) dilansir Persebaya.

Waktu Persiapan Singkat Jadi Tantangan Persebaya

Di sisi lain, Persebaya datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027, Jumat (30/10/2026). Hasil tersebut membuat Green Force harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Namun, waktu persiapan yang singkat menjadi tantangan tersendiri bagi tim asal Surabaya itu. Tavares mengakui anak asuhnya memiliki waktu pemulihan lebih sedikit dibandingkan Kendal Tornado. Selain itu, Persebaya harus menjalani pertandingan di luar kandang.

"Persebaya memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit. Kami juga harus bermain di kandang lawan. Karena itu, pertandingan besok tentu tidak akan mudah," ujarnya.

Meski demikian, I.League Cup juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda Persebaya untuk mendapatkan menit bermain. Tavares menegaskan tidak menutup peluang bagi pemain muda yang mampu menunjukkan kualitas selama sesi latihan.

Menurutnya, kesempatan tersebut tidak hanya berlaku di turnamen ini, tetapi juga di Super League. Pemain muda harus membuktikan kemampuan dan kerja keras agar bisa bersaing memperebutkan tempat di skuad utama.

Editor: Hendra
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Sumber: Persebaya
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