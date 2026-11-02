Persebaya Hadapi Tim Australia di GBT, Aryn Williams Kembali

Aryn Williams saat membela Persebaya. Persebaya Surabaya akan menjalani laga persahabatan internasional melawan Western Australia Football Team. Pertandingan ini juga menjadi momen kembalinya mantan pemain Green Force, Aryn Williams, ke Surabaya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadirkan pertandingan internasional untuk Bonek dan Bonita. Tim berjuluk Green Force itu dijadwalkan menghadapi Western Australia Football Team dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk menjaga ritme permainan selama kompetisi Super League memasuki jeda FIFA Matchday. Selain itu, laga tersebut bisa dimanfaatkan tim pelatih untuk melihat perkembangan pemain yang belum banyak mendapat kesempatan tampil pada awal musim.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menyambut positif agenda uji coba tersebut. Menurutnya, pertandingan melawan wakil Australia Barat itu bukan sekadar laga persahabatan, melainkan juga kesempatan bagi sejumlah pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.
“Bagi saya, pertandingan melawan Football West adalah kesempatan yang baik bagi pemain-pemain yang belum mendapatkan banyak kesempatan saat liga, pemain yang kembali dari cedera, maupun pemain muda yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain di tim utama. Itulah yang menjadi target kami,” beber Tavares dilansir dari laman resmi Persebaya.
Tavares ingin memberikan menit bermain kepada pemain yang selama ini lebih sering berada di bangku cadangan. Pemain yang baru pulih dari cedera dan para pemain muda juga berpeluang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama.
Baginya, kesempatan seperti ini penting untuk membantu pemain menjaga kondisi sekaligus menunjukkan kesiapan ketika mendapat kepercayaan bermain di kompetisi resmi.
Pertandingan melawan Western Australia Football Team juga menjadi bagian dari kelanjutan kerja sama Persebaya dengan Football West, federasi sepak bola negara bagian Western Australia. Kemitraan kedua pihak tersebut telah terjalin sejak 2018.
Sebelumnya, pada Juli 2025, Persebaya menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Perth, Australia Barat. Kedatangan Western Australia Football Team ke Surabaya kali ini menjadi kunjungan balasan dalam hubungan sepak bola yang sudah terbangun selama beberapa tahun.
Tim tamu dijadwalkan membawa sejumlah pemain terbaik dari National Premier League (NPL), kompetisi sepak bola di negara bagian Western Australia. Salah satu nama yang dipastikan menarik perhatian Bonek adalah Aryn Williams.
Pemain tersebut bukan sosok asing bagi pendukung Persebaya. Aryn pernah memperkuat Green Force pada 2019 dan 2020. Penampilannya saat membela klub asal Kota Pahlawan itu membuat namanya masih memiliki tempat tersendiri di hati para suporter.
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