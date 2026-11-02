Presiden Kendal Tornado FC Ternyata Bonek, Janji Tak Selebrasi jika Persebaya Cetak Gol

JawaPos.com - Pertemuan antara Kendal Tornado FC dan Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup G Piala Liga 2026–2027 besok (3/11) akan sangat spesial bagi Fardhan Nandana. Selain menjabat sebagai Presiden Klub Kendal Tornado FC, dia adalah penggemar berat Persebaya Surabaya.

Tumbuh besar di Surabaya membuat Fardhan Nandana menemukan kecintaan sejatinya terhadap sepak bola melalui Persebaya Surabaya. Sebagai Arek Suroboyo, dia merasa dirinya adalah seorang Bonek. Padahal, sang ayah, Junianto atau yang biasa disapa Anton van Java, sempat menjadi penggemar sekaligus pemilik PSIS Semarang.

Bahkan, ketika sang ayah memiliki klub Championship, Kendal Tornado FC, dan menunjuk Fardhan sebagai presiden klub, kecintaannya kepada Persebaya tidak pernah luntur. Dia kerap dengan bangga mengenakan jersey Persebaya dalam berbagai kesempatan. Fardhan juga tidak ragu mengakui dirinya sebagai seorang Bonek.

Karena itu, pertemuan Kendal Tornado FC melawan Persebaya di Stadion Sriwedari besok (3/11) menjadi sangat spesial baginya. Klub yang dipimpinnya harus berhadapan dengan klub yang dicintainya, Persebaya.

”Tapi saya tetap berharap Kendal Tornado FC menang agar memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya,” harapnya.

Meski demikian, Fardhan menegaskan tidak bisa menyembunyikan dukungannya kepada Persebaya. Hatinya tetap hijau. ”Karena itu, biar sama-sama respek, saya tidak akan berselebrasi jika Kendal Tornado FC atau Persebaya mencetak gol,” katanya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (1/11).

Pria berusia 23 tahun itu mengaku sempat menyaksikan pertandingan Persebaya melawan Persijap. Dari pertandingan tersebut, dia menilai tim kesayangannya itu tidak akan mudah meraih kemenangan saat menghadapi Kendal Tornado FC.

”Prediksi 1-0 win untuk Kendal Tornado FC,” tegasnya.

Sebagai Bonek, Fardhan mengaku ingin berkontribusi untuk Persebaya. Saat ini, dia bisa memberikan dukungan sebagai suporter, antara lain dengan membeli merchandise resmi tim dan selalu memberikan dukungan setiap kali Persebaya berlaga.