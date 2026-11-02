Akurasi Persebaya Jadi Sorotan, Bernardo Tavares Evaluasi Jelang Lawan Kendal Tornado FC

Bernardo Tavares menyoroti buruknya akurasi Persebaya Surabaya saat menghadapi Persijap Jepara. Green Force dituntut segera berbenah jelang melawan Kendal Tornado FC di Piala Liga. (ANTARA/Rizal Hanafi)
JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara (30/10) memperlihatkan sejumlah kelemahan Green Force, khususnya dalam hal akurasi.
Tavares mengungkapkan bahwa akurasi menjadi salah satu penyebab Francisco Rivera dkk gagal meraih kemenangan.
”Di babak kedua saat melawan Persijap (30/10) kami lebih baik, hanya saja akurasi jadi masalah,” ungkapnya.
Menurutnya, pemain masih sering melakukan kesalahan umpan. Akurasi tendangan hingga sundulan di depan gawang juga kerap tidak tepat sasaran.
”Kami harus segera perbaiki itu. Saat ini kami sedang bekerja untuk itu,” tegasnya.
Jika melihat statistik pertandingan, akurasi tembakan Persebaya memang hanya mencapai 42 persen selama 90 menit pertandingan melawan Persijap. Dari 20 tembakan yang dilepaskan, hanya lima yang tepat sasaran.
Menghadapi Persijap Persebaya mencatatkan 515 umpan. Sebanyak 427 umpan berhasil mencapai sasaran, sedangkan 88 lainnya gagal.
Menjelang pertandingan League Cup melawan Kendal Tornado FC besok (3/11), pelatih asal Portugal itu tidak ingin menjanjikan banyak hal. Namun, target menyapu bersih kemenangan dalam dua laga Grup G tetap harus diwujudkan.
”Saya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan. Yang bisa saya pastikan adalah saya akan terus bekerja keras, begitu juga dengan seluruh pemain,” paparnya.
Senada dengan sang pelatih, kapten Persebaya Francisco Rivera juga menegaskan akan bekerja lebih keras demi meraih kemenangan di League Cup.
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