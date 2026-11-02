Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Persebaya: Stefan Keeltjes Dibantu Mantan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G ILeague Cup 2026/2027. Green Force lebih diunggulkan, tetapi tuan rumah bertekad memberikan perlawanan.

Persebaya Surabaya akan mengawali perjalanan di Grup G ILeague Cup 2026/2027 dengan menghadapi Kendal Tornado FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026).

Laga ini berpotensi menjadi ujian menarik bagi kedua tim. Persebaya memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sementara itu, Kendal Tornado FC berambisi memanfaatkan pertandingan ini untuk menunjukkan kemampuan dan mengukur perkembangan tim.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mengakui bahwa menghadapi Persebaya menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Meski demikian, dia melihat para pemain memiliki motivasi tinggi untuk tampil maksimal.

Menurut Stefan, menghadapi tim sekelas Persebaya bisa menjadi kesempatan bagi Kendal Tornado FC untuk menunjukkan kemampuan. Keberadaan sejumlah pemain yang pernah memperkuat Green Force juga diharapkan menjadi motivasi tambahan.

"Saya pikir anak-anak punya semangat, motivasi karena kita lawan tim Liga 1. Terus kami juga ada beberapa pemain yang mantan di Persebaya, pasti mereka akan kasih yang terbaik. Mereka akan mengeluarkan kemampuan mereka yang terbaik," kata Stefan dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Senin (2/11/2026) dilansir iLeague.

Meski begitu, Persebaya tetap memiliki modal lebih kuat jika melihat pengalaman dan kualitas pemain. Tim berjuluk Green Force tersebut juga dituntut mengawali kompetisi dengan hasil positif agar memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Persebaya Diunggulkan, Kendal Tornado FC Siap Beri Perlawanan Stefan menyadari Persebaya bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asal Surabaya tersebut memiliki pemain berpengalaman dan kualitas yang merata di setiap lini.

Karena itu, Kendal Tornado FC harus mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan jika ingin memberikan perlawanan berarti. Stefan juga meminta anak asuhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari tim yang memiliki pengalaman lebih banyak di level tertinggi sepak bola Indonesia.