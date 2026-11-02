Andik Vermansyah Comeback, Garudayaksa FC Hajar PSS Sleman 3-1

Garudayaksa FC mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Andik Vermansyah yang kembali merumput setelah absen akibat cedera. (Garudayaksa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas PSS Sleman pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) malam.
Hasil positif tersebut disambut penuh rasa syukur oleh winger senior Garudayaksa FC, Andik Vermansyah. Pemain berpengalaman itu juga kembali merumput setelah absen selama dua pekan akibat cedera.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Garudayaksa FC setelah melalui tujuh pertandingan sebelumnya dengan hasil yang belum sesuai harapan. Kali ini, mereka mampu tampil lebih efektif dan mencetak gol lebih dahulu untuk mengendalikan jalannya pertandingan.
Andik menilai keberhasilan membuka keunggulan menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan timnya. Menurutnya, situasi tersebut berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Garudayaksa FC kerap tertinggal lebih dahulu.
"Saya sangat bersyukur sekali tim bisa meraih kemenangan dengan mencetak gol duluan. Biasanya di tujuh pertandingan sebelumnya kami belum bisa mencetak gol pertama dan malah kebobolan lebih dulu. Itu poin yang sangat penting bagi kami," ujar Andik seusai pertandingan dilansir iLeague.
Keberhasilan mengalahkan PSS Sleman juga memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Garudayaksa FC. Andik berharap hasil positif tersebut bisa menjadi modal bagi tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
Pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu turut mengapresiasi kerja keras rekan-rekan setimnya. Baginya, kemenangan atas PSS bukan hanya soal tambahan poin, tetapi juga dorongan bagi seluruh pemain untuk menjaga semangat dan meningkatkan performa.
"Alhamdulillah kami diberi kemenangan yang sangat berarti untuk meningkatkan rasa percaya diri menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim atas kerja kerasnya," tuturnya.
Di balik hasil positif tersebut, pertandingan melawan PSS juga memiliki arti tersendiri bagi Andik. Dia akhirnya kembali bermain setelah harus menepi selama dua pekan karena cedera.
Kembalinya pemain berpengalaman itu menjadi tambahan kekuatan bagi Garudayaksa FC dalam upaya memperkuat permainan tim.
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