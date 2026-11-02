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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 01.08 WIB

144 Laga Bersama Persita, Bae Sin-young Resmi Pensiun

Bae Sin-young memutuskan gantung sepatu setelah 11 tahun berkarier sebagai pesepak bola profesional. Persita Tangerang turut menyampaikan penghormatan atas kontribusinya selama membela Laskar Cisadane. (Dok. Persita) - Image

Bae Sin-young memutuskan gantung sepatu setelah 11 tahun berkarier sebagai pesepak bola profesional. Persita Tangerang turut menyampaikan penghormatan atas kontribusinya selama membela Laskar Cisadane. (Dok. Persita)

JawaPos.com -  Mantan gelandang Persita Tangerang Bae Sin-young resmi mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola profesional. Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang pemain asal Korea Selatan itu setelah 11 tahun berkarier di dunia sepak bola.

Persita Tangerang turut menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih melalui akun Instagram resmi klub, Senin (2/11/2026). Bae Sin-young diketahui memperkuat Laskar Cisadane sejak musim 2021/2022 hingga 2025/2026.

"Peluit akhir di lapangan, tetapi sebuah perjalanan baru dimulai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, BSY. Dedikasi dan kontribusi Anda akan selalu kami kenang. Selamat menikmati masa pensiun Anda... Sekali menjadi ungu, selamanya ungu!," tulis Persita.

Catatkan 144 Penampilan Bersama Persita

Selama memperkuat Persita Tangerang, Bae Sin-young mencatatkan 144 penampilan. Melansir Transfermarkt, gelandang berusia 34 tahun tersebut juga mengoleksi enam gol dan 10 assist hingga musim terakhirnya pada 2025/2026.

Bae Sin-young sendiri mengumumkan keputusan pensiun melalui akun Instagram pribadinya. Dia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa syukur karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya menjadi pesepak bola profesional.

"Setelah 11 tahun menjalani karier sebagai pemain sepak bola profesional, saya ingin menyampaikan salam perpisahan terakhir sebagai pemain. 11 tahun yang saya jalani di lapangan setelah berhasil mewujudkan impian masa kecil saya untuk menjadi pemain sepak bola profesional merupakan masa paling membahagiakan dalam hidup saya dan saya sangat bersyukur atas semua itu," tulis Bae Sin-young.

Selama 11 tahun berkarier, dia mengaku telah melewati berbagai momen suka dan duka. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya sebagai pesepak bola.

"Ada saat-saat bahagia tetapi ada juga saat-saat sulit ketika saya ingin menyerah. Namun, melalui semua pengalaman tersebut saya bisa belajar banyak hal dan berkembang," ujar Bae Sin-young.

Pernah Membela Lima Klub

Dalam pesan perpisahannya, Bae Sin-young juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, rekan setim, klub, dan suporter yang telah mendukung perjalanan kariernya.

Dia mengaku bahagia bisa menjalani 11 tahun sebagai pemain profesional dan bertekad tetap memberikan kontribusi dalam peran berikutnya.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague, Persita
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