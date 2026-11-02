144 Laga Bersama Persita, Bae Sin-young Resmi Pensiun

Bae Sin-young memutuskan gantung sepatu setelah 11 tahun berkarier sebagai pesepak bola profesional. Persita Tangerang turut menyampaikan penghormatan atas kontribusinya selama membela Laskar Cisadane. (Dok. Persita)
JawaPos.com - Mantan gelandang Persita Tangerang Bae Sin-young resmi mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola profesional. Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang pemain asal Korea Selatan itu setelah 11 tahun berkarier di dunia sepak bola.
Persita Tangerang turut menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih melalui akun Instagram resmi klub, Senin (2/11/2026). Bae Sin-young diketahui memperkuat Laskar Cisadane sejak musim 2021/2022 hingga 2025/2026.
"Peluit akhir di lapangan, tetapi sebuah perjalanan baru dimulai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, BSY. Dedikasi dan kontribusi Anda akan selalu kami kenang. Selamat menikmati masa pensiun Anda... Sekali menjadi ungu, selamanya ungu!," tulis Persita.
Selama memperkuat Persita Tangerang, Bae Sin-young mencatatkan 144 penampilan. Melansir Transfermarkt, gelandang berusia 34 tahun tersebut juga mengoleksi enam gol dan 10 assist hingga musim terakhirnya pada 2025/2026.
Bae Sin-young sendiri mengumumkan keputusan pensiun melalui akun Instagram pribadinya. Dia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa syukur karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya menjadi pesepak bola profesional.
"Setelah 11 tahun menjalani karier sebagai pemain sepak bola profesional, saya ingin menyampaikan salam perpisahan terakhir sebagai pemain. 11 tahun yang saya jalani di lapangan setelah berhasil mewujudkan impian masa kecil saya untuk menjadi pemain sepak bola profesional merupakan masa paling membahagiakan dalam hidup saya dan saya sangat bersyukur atas semua itu," tulis Bae Sin-young.
Selama 11 tahun berkarier, dia mengaku telah melewati berbagai momen suka dan duka. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya sebagai pesepak bola.
"Ada saat-saat bahagia tetapi ada juga saat-saat sulit ketika saya ingin menyerah. Namun, melalui semua pengalaman tersebut saya bisa belajar banyak hal dan berkembang," ujar Bae Sin-young.
Dalam pesan perpisahannya, Bae Sin-young juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, rekan setim, klub, dan suporter yang telah mendukung perjalanan kariernya.
Dia mengaku bahagia bisa menjalani 11 tahun sebagai pemain profesional dan bertekad tetap memberikan kontribusi dalam peran berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022