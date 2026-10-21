SDN Pulogebang 07 dan SDN Cipayung 02 Juara MilkLife Soccer Challenge Bekasi

Pertandingan antara SDN Pulogebang 07 melawan SDN Cilangkap 01 Pagi pada final KU 10 MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi Seri 1 2026–2027 di Bekasi International Soccer Field, Minggu (18/10). (Istimewa)
JawaPos.com – SDN Pulogebang 07 dan SDN Cipayung 02 menjuarai MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi Seri 1 musim 2026–2027 setelah memenangi pertandingan final pada Minggu (18/10).
SDN Pulogebang 07 menjadi juara kategori usia 10 tahun (KU 10), sedangkan SDN Cipayung 02 mempertahankan gelar di kategori usia 12 tahun (KU 12).
Pada final KU 10, SDN Pulogebang 07 mengalahkan SDN Cilangkap 01 Pagi dengan skor 3-0. Gol pembuka tercipta pada menit kedua melalui gol bunuh diri Arrafah Nida’ul Karimah setelah gagal mengantisipasi umpan Arsyila Fitra Nindhika.
Keunggulan bertambah pada menit ketujuh melalui sontekan Alifah Nurfarhiyah. Alifah kembali mencetak gol pada menit ke-23 setelah melewati pemain bertahan lawan dan melepaskan tendangan keras. SDN Cilangkap 01 Pagi berusaha memperkecil ketertinggalan, tetapi pertahanan SDN Pulogebang 07 mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.
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Pelatih Kepala SDN Pulogebang 07, Rizky Permadi, menilai gelar tersebut menjadi bukti perkembangan kemampuan pemain dibandingkan musim sebelumnya. Ia menyebut menjaga konsistensi anak-anak selama latihan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi tim.
“Tantangannya banyak. Anak-anak itu tergantung mood-nya. Kadang senang, kadang mood-nya sedang kurang baik sehingga permainannya juga kurang maksimal. Kalau mood-nya bagus, mereka bisa bermain seperti ini, bahkan menjadi top scorer,” tuturnya.
Sementara itu, final KU 12 berlangsung lebih ketat. SDN Cipayung 02 menang tipis 1-0 atas SDN Cilangkap 01 melalui gol Gildas Syauqillah yang tercipta lewat tendangan jarak jauh. Meski lawan meningkatkan tekanan pada babak kedua, SDN Cipayung 02 mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang.
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Kemenangan tersebut menjadi gelar kedua secara beruntun bagi SDN Cipayung 02 dalam dua turnamen terakhir. Sebelumnya, tim itu menjuarai MLSC Jakarta Raya Seri 1 musim 2026–2027 pada September lalu.
Pelatih SDN Cipayung 02, Kurniawan Heryanto, bersyukur timnya mampu melanjutkan hasil positif dari kompetisi sebelumnya.
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