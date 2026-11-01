Persiapan Singkat, Cleberson Pastikan PSS Sleman Siap Hadapi Garudayaksa FC

JawaPos.com - PSS Sleman tetap memaksimalkan persiapan jelang menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Super Elang Jawa berusaha menjaga kesiapan tim demi membawa pulang hasil positif dari Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) malam.

Jadwal pertandingan yang cukup padat membuat PSS Sleman tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi tim asuhan Pieter Huistra untuk tetap melakukan evaluasi dan mempelajari kekuatan calon lawannya.

Kapten PSS Sleman, Cleberson Martins de Souza, mengakui bahwa waktu persiapan kali ini memang relatif singkat. Meski begitu, tim pelatih dan para pemain tetap berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi menghadapi Garudayaksa FC.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menganalisis rekaman pertandingan Garudayaksa FC dan mengevaluasi penampilan PSS Sleman pada laga sebelumnya. Melalui proses tersebut, tim diharapkan bisa memahami pola permainan lawan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan.

“Kami telah menganalisis gaya permainan lawan sekaligus performa tim sendiri. Kami memahami bahwa pertandingan nanti sangat penting. Kami siap memberikan penampilan terbaik,” ujar Cleberson.

Bek tengah bernomor punggung 4 itu menilai analisis pertandingan memiliki peran penting dalam mempersiapkan tim. Selain mengenali kekuatan lawan, evaluasi juga diperlukan agar para pemain mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki sebelum kembali bertanding.

Persiapan tersebut juga mencakup pemahaman mengenai pendekatan taktik yang disiapkan Pieter Huistra. Hasil analisis telah dibahas bersama seluruh pemain agar mereka memiliki gambaran yang sama mengenai strategi yang akan diterapkan di lapangan.