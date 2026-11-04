Prediksi Skor PSS Sleman vs PSGC Ciamis: Rotasi Pemain Super Elja Uji Ketajaman Ezechiel

Garudayaksa FC mengamankan kemenangan kedua di Super League 2026/2027 setelah menaklukkan PSS Sleman 3-1. Namun, Milos Joksic menilai timnya masih perlu berbenah. (Dok. PSS)
JawaPos.com - Gelaran I.League Cup 2026/2027 Grup F yang akan digelar hari ini langsung menyuguhkan duel menarik antara tuan rumah PSS Sleman yang akan menjamu PSGC Ciamis di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (4/11) sore.
Pertandingan yang tadinya dijadwalkan malam hari ini terpaksa dimajukan pukul 15.30 WIB atas pertimbangan keamanan dari pihak kepolisian.
Menghadapi jadwal padat kompetisi domestik, pelatih PSS Pieter Huistra secara terbuka mengonfirmasi bakal menurunkan skuad lapis kedua sejak menit pertama. Langkah ini diambil demi menjaga kebugaran para pemain inti.
Menariknya, Super Elja hanya mendaftarkan tiga legiun asing baru untuk ajang piala ini, yakni Lucão, Stefan Ashkovski, dan Gustavo Tocantins. Kendati banyak mengandalkan pemain cadangan dan pilar yang baru pulih dari cedera, PSS tetap bertekad menguasai jalannya laga di hadapan pendukung sendiri.
Di sisi lain, kubu tamu PSGC Ciamis datang dengan status kuda hitam asal kasta kedua. Racikan pelatih berpengalaman Herry Kiswanto ini berambisi memetik hasil positif demi bangkit dari tren minor di liga. Laskar Singacala diprediksi tampil disiplin, memperkokoh lini tengah, dan bersiap melancarkan serangan balik kilat lewat kecepatan para pemain sayapnya.
Satu nama yang wajib mendapat perhatian ekstra dari lini belakang PSS tentu saja Ezechiel N'Douassel. Pengalaman serta insting tajam striker gaek asal Chad tersebut di kotak penalti bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan tuan rumah yang kerap lengah.
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Secara di atas kertas, kualitas kedalaman skuad kasta tertinggi membuat PSS masih diunggulkan untuk mendominasi permainan. Namun, disiplin ketat yang diusung PSGC diyakini bakal membuat jalannya laga berlangsung ketat. PSS diprediksi tetap bisa mengamankan tiga poin perdana lewat kemenangan tipis 2-1 atau 2-0.
Bagi suporter yang tidak bisa hadir langsung di stadion, duel seru ini bisa disaksikan melalui siaran langsung kanal YouTube Liga1Match.
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