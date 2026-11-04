Jelang Hadapi PSGC Ciamis, Kim Jeffrey Ungkap Pentingnya League Cup bagi PSS Sleman

JawaPos.com - Terkait target PSS Sleman di turnamen ini, Kim memilih untuk tidak memasang sasaran terlalu jauh.

Ia ingin tim lebih dahulu fokus menghadapi setiap pertandingan, termasuk laga pembuka melawan PSGC Ciamis.

Dengan format grup yang hanya diikuti tiga tim, setiap pertandingan memiliki arti penting. Karena itu, PSS perlu memaksimalkan peluang sejak laga pertama agar memiliki modal bagus untuk melanjutkan persaingan.

Kim berharap I.League Cup bisa menjadi sarana bagi seluruh pemain untuk menambah pengalaman bertanding.

Kesempatan tampil dalam turnamen ini juga diharapkan membantu perkembangan pemain yang selama ini belum mendapatkan menit bermain secara maksimal.

Kini, PSS Sleman tinggal membuktikan kesiapan mereka saat menghadapi PSGC Ciamis.