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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 18.18 WIB

Jelang Hadapi PSGC Ciamis, Kim Jeffrey Ungkap Pentingnya League Cup bagi PSS Sleman

PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. Pieter Huistra menyoroti kartu merah Stefan Ashkovski. (Istimewa) - Image

PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. Pieter Huistra menyoroti kartu merah Stefan Ashkovski. (Istimewa)

JawaPos.com - Terkait target PSS Sleman di turnamen ini, Kim memilih untuk tidak memasang sasaran terlalu jauh.

Ia ingin tim lebih dahulu fokus menghadapi setiap pertandingan, termasuk laga pembuka melawan PSGC Ciamis.

Dengan format grup yang hanya diikuti tiga tim, setiap pertandingan memiliki arti penting. Karena itu, PSS perlu memaksimalkan peluang sejak laga pertama agar memiliki modal bagus untuk melanjutkan persaingan.

Kim berharap I.League Cup bisa menjadi sarana bagi seluruh pemain untuk menambah pengalaman bertanding.

Kesempatan tampil dalam turnamen ini juga diharapkan membantu perkembangan pemain yang selama ini belum mendapatkan menit bermain secara maksimal.

Kini, PSS Sleman tinggal membuktikan kesiapan mereka saat menghadapi PSGC Ciamis.

Selain mengejar hasil maksimal, pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk melihat sejauh mana kedalaman skuad yang dimiliki.

Editor: Banu Adikara
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