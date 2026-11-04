Pieter Huistra Punya Misi Khusus saat PSS Sleman Menghadapi PSGC Ciamis

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra saat melawan Persebaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (18/10). (Rizal Hanafi/Antara)
JawaPos.com - PSS Sleman akan memulai perjalanan di Grup F I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSGC Ciamis. Pertandingan perdana tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (4/11/2026) sore WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk mengawali turnamen dengan hasil positif. Namun, PSS harus menjalani pertandingan tersebut di tengah jadwal kompetisi yang cukup padat karena masih bersaing di BRI Super League 2026/2027.
Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menyambut positif kehadiran I.League Cup sebagai turnamen tambahan di sepak bola Indonesia. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa jadwal penyelenggaraannya menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.
Menurut Huistra, dua pertandingan awal turnamen tersebut berlangsung ketika PSS sedang menghadapi periode pertandingan yang cukup sibuk. Timnya bahkan baru saja kembali dari Bogor setelah menghadapi Garudayaksa.
"Menurut saya, menarik untuk memiliki turnamen piala di Indonesia. Tentu saja, dua pertandingan pertama berlangsung di tengah jadwal yang sangat padat bagi kami. Kami baru saja kembali dari Bogor setelah menghadapi Garudayaksa, dan sekarang harus kembali bertanding besok. Jadi, mari kita jalani pertandingan ini," ujar Huistra dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).
Untuk menghadapi dua pertandingan Grup F I.League Cup 2026/2027, Huistra juga telah menentukan tiga pemain asing yang akan masuk dalam daftar registrasi PSS Sleman. Mereka adalah Lucão, Stefan Ashsovski, dan Gustavo Tocantins.
Ketiga pemain tersebut dipilih untuk mengisi kuota pemain asing sesuai ketentuan turnamen. Keputusan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya tim pelatih dalam mengatur komposisi skuad di tengah padatnya agenda pertandingan sepanjang November.
Selain mengandalkan kualitas permainan, kehadiran ketiga pemain asing tersebut diharapkan bisa membantu perkembangan pemain muda. Pengalaman mereka diharapkan memberikan pengaruh positif di dalam maupun luar lapangan.
Di sisi lain, pertandingan melawan PSGC Ciamis juga menjadi kesempatan bagi Huistra untuk melakukan rotasi. Beberapa pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain berpeluang tampil dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.
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