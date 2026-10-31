Persija Terusir dari SUGBK, Shin Tae-yong Minta Lapangan JIS Diperbaiki

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, hanya bisa menerima kenyataan bahwa timnya tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandang karena sudah memasuki masa renovasi.
Ia hanya meminta agar lapangan Jakarta International Stadium (JIS) segera diperbaiki agar timnya bisa menyuguhkan permainan terbaik.
Masa renovasi SUGBK dijadwalkan selesai pada April 2027. Dengan demikian, stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu untuk sementara tidak dapat menggelar pertandingan Timnas Indonesia maupun Persija.
Shin Tae-yong sejatinya menyayangkan kondisi tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Persija bisa menampilkan permainan yang lebih atraktif saat tampil di SUGBK karena didukung kualitas rumput yang memadai.
“Ya, sangat disayangkan. Sebenarnya, untuk bisa menyajikan pertandingan yang bagus kepada para suporter, kami membutuhkan kondisi lapangan yang baik,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa jers jelang laga melawan Dewa United, dikutip Sabtu (31/10).
“Memang tidak bisa dihindari karena stadion dengan kualitas lapangan yang bagus sedang direnovasi,” sambungnya.
Dengan begitu, Persija akan memainkan laga kandang mereka di JIS akibat SUGBK menjalani renovasi. Shin Tae-yong menyadari bahwa kualitas lapangan menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi permainan anak asuhnya.
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Karena itu, Shin Tae-yong berharap pengelola JIS segera melakukan pembenahan, mulai dari permukaan lapangan hingga kualitas rumput. Dia ingin Macan Kemayoran tetap bisa tampil maksimal sekaligus menyuguhkan pertandingan yang menghibur bagi para pendukung.
“Namun, saya berharap kondisi lapangan JIS bisa segera diperbaiki agar kami dapat memberikan penampilan terbaik kepada para suporter di lapangan yang layak,” ucap Shin Tae-yong.
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Jawa Pos
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