Prediksi Skor Persija Jakarta vs Dewa United, Alexander Jeremejeff Jadi Ancaman Banten Warriors

JawaPos.com - Dewa United akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Sabtu (31/10/2026), mulai pukul 19.00 WIB. Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan streaming Vidio.

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda. Dewa United berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak dari Arema FC pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Persija Jakarta sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Bagi Dewa United, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki penampilan sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen. Kekalahan 0-4 dari Arema FC pada pekan ketujuh menjadi catatan yang perlu segera dievaluasi oleh tim asuhan Osmar Loss.

Hasil tersebut cukup mengejutkan karena Dewa United sebelumnya mampu melewati enam pertandingan tanpa kekalahan. Banten Warriors sempat menunjukkan permainan yang cukup konsisten, termasuk ketika bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung dan menang 2-0 atas Persijap Jepara.

Namun, performa mereka saat menghadapi Arema FC jauh dari harapan. Lini pertahanan kesulitan membendung serangan lawan, sementara upaya membangun serangan tidak berjalan efektif. Situasi ini membuat Dewa United harus segera menemukan kembali keseimbangan permainan jika ingin mengamankan poin di kandang sendiri.

Menghadapi Persija bukan perkara mudah. Tim tamu memiliki barisan pemain dengan kemampuan individu yang cukup baik serta pilihan pemain yang memungkinkan pelatih Shin Tae-yong mengubah pendekatan permainan sesuai kebutuhan.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1 pada Senin (26/10/2026). Hasil tersebut melanjutkan kemenangan besar 5-1 atas Arema FC pada 21 Oktober 2026.