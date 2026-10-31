Persija Jakarta vs Dewa United, Shin Tae-yong Siapkan Strategi Tanpa Denis Kolinger

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Dewa United FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan yang mempertemukan penghuni posisi pertama dan kedua klasemen tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Namun, Dewa United bukan lawan yang mudah karena juga sedang bersaing di papan atas. Hasil pertandingan nanti bisa memengaruhi persaingan kedua tim dalam perebutan posisi teratas.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun. Tim ibu kota sebelumnya berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor telak 5-1, kemudian menundukkan Persik dengan skor 2-1.

Dua hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi Persija sebelum menghadapi Dewa United. Meski demikian, konsistensi permainan tetap menjadi perhatian, terutama karena mereka akan bermain di kandang lawan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, telah memanfaatkan waktu persiapan untuk mengevaluasi penampilan tim sekaligus mematangkan strategi. Persija berusaha memastikan setiap pemain memahami tugasnya agar rencana permainan bisa berjalan sesuai harapan.

Shin juga menaruh perhatian terhadap kekuatan Dewa United. Tim berjuluk Banten Warriors itu dinilai memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Persija tidak boleh kehilangan fokus sepanjang pertandingan.

Pertemuan ini memiliki arti penting bagi kedua tim. Selain memperebutkan tiga poin, hasil laga juga berpotensi mengubah peta persaingan di papan atas BRI Super League musim ini.