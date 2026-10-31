Prediksi Skor Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Berbagi Poin Lawan Banten Warriors

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta bertamu ke markas Dewa United di pekan kedelapan Super League.
Laga tersebut akan dimainkan di Banten International Stadium, Sabtu (31/10) pukul 19.00 WIB.
Dalam lima laga terakhir di Super League, Persija Jakarta unggul saat melawan Dewa United.
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Melansir Transfermarkt, Persija menang dua laga dan Dewa United menang satu laga. Semetara dua laga berakhir imbang.
Dewa United mengalami hasil buruk menjelang laga melawan Persija. Mereka baru saja kalah untuk pertama kalinya musim ini saat melawan Arema FC.
Meskipun demikian, Dewa United masih sulit dikalahkan di kandang sendiri.
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Sementara Persija, menjadi tim yang mendapatkan hasil cukup baik ketika menjalani laga tandang.
Dari tiga laga tandang, mereka mendapatkan dua kemenangan dan satu kekalahan saat melawan Persita Tangerang.
Kepercayaan diri pemain Persija juga sedang tinggi karena hasil kemenangan yang konsisten diraih.
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