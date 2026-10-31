Perkiraan Susunan Pemain Persija saat Hadapi Dewa United: Denis Kolinger Absen, Rizky Ridho Starter

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta dipastikan kehilangan satu pilar pentingnya saat menghadapi Dewa United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Pemain yang dimaksud adalah Denis Kolinger.
Persija akan melawat ke markas Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, pada Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi momentum Macan Kemayoran - julukan Persija - untuk memperlebar jarak dari tuan rumah.
Persija saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 18 poin dari tujuh pertandingan. Sementara Dewa United mengekor di posisi kedua dengan torehan 14 poin. Artinya, ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim.
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Sayangnya, Macan Kemayoran justru harus kehilangan Kolinger pada laga krusial tersebut. Bek berpaspor Kroasia itu terpaksa absen akibat menjalani sanksi akumulasi kartu kuning, menjadi kehilangan besar bagi Persija mengingat perannya sangat vital di lini pertahanan.
Kendati demikian, pelatih Persija, Shin Tae-yong, tidak cemas dengan absennya Kolinger. Eks pelatih Timnas Indonesia telah memiliki komposisi lini pertahanan terbaiknya untuk menghadapi Dewa United.
“Ya, untuk lini pertahanan, karena Denis (Kolinger) absen, kami harus membentuk kombinasi pemain belakang yang baru,” ucap Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (31/10).
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Bicara persiapan, Shin Tae-yong mengaku tidak memiliki kendala. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan Persija siap tempur melawan Dewa United demi membawa pulang poin penuh ke Jakarta.
“Persiapan berjalan dengan baik. Kami sudah mempersiapkan diri seperti biasanya dan berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam pertandingan nanti. Karena lawan merupakan tim yang bagus, kami selalu berpikir bahwa kami juga harus mempersiapkan diri dengan baik,” kata Shin Tae-yong.
Persija memiliki tekad besar untuk mengamankan kemenangan atas Dewa United. Selain membuat posisinya semakin nyaman di puncak, tambahan tiga poin juga sekaligus memperpanjang tren kemenangan Macan Kemayoran setelah mengukir kemenangan beruntun dalam dua laga terakhirnya.
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