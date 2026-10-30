Usai Dihajar Arema FC 0-4, Dewa United Bersiap Hadapi Ujian Berat dari Persija Jakarta

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menghadapi ujian berat saat menjamu Persija Jakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang mempertemukan peringkat kedua dan pemuncak klasemen tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Dewa United untuk memangkas jarak dengan Persija Jakarta.

Saat ini, Macan Kemayoran memimpin klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Sementara itu, Banten Warriors berada di posisi kedua dengan raihan 14 poin.

Dengan selisih empat poin, kemenangan di kandang akan menjadi hasil penting bagi Dewa United.

Selain memperbaiki posisi di klasemen, tambahan tiga poin juga bisa meningkatkan kepercayaan diri tim setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih Dewa United Osmar Loss memastikan timnya telah menjalani persiapan selama sepekan untuk menghadapi Persija.

Dia menilai pertandingan ini memiliki arti penting karena kedua tim sedang bersaing di papan atas klasemen.