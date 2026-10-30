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Penulis: Antara
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Jadwal Super League: Duel Persija vs Dewa United

Pemain sepak bola Persija Jakarta Alexander Jeremejeff saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain sepak bola Persija Jakarta Alexander Jeremejeff saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pekan kedelapan Super League dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (30/10) hingga Minggu (1/11) untuk menyajikan duel dua tim di posisi teratas klasemen, Persija Jakarta melawan Dewa United.

Dilansir dari Antara, Persija akan bertandang ke Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (31/10) pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran tengah berada di tren positif setelah mencatat dua kemenangan beruntun dengan mengalahkan Arema FC 5-1 dan Persik Kediri 2-1.

Persija tengah menempati peringkat pertama klasemen Super League dengan 18 poin dari tujuh pertandingan, unggul empat poin dari Dewa United di posisi kedua.

Dewa United sendiri berusaha bangkit ketika setelah pada pekan sebelumnya dihancurkan Arema FC 0-4, apalagi mereka berlaku sebagai tuan rumah.

Kemenangan bagi skuad asuhan Osmar Loss bisa membuat mereka memangkas jarak dari Persija dan sekaligus menjauhi tim-tim di bawah mereka.

Sementara itu, juara bertahan Persib akan menghadapi Isenmulang FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11) pukul 15.30 WIB.

Jadwal lengkap pekan kedelapan Super League:

(30/10/2026) Java United vs Bhayangkara FC 15.30 WIB

(30/10/2026) Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara 19.00 WIB

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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