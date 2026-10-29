Shin Tae-yong Siapkan Rotasi di League Cup, Persija Jakarta Beri Kesempatan Pemain Muda

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta mulai bersiap menghadapi tantangan baru di League Cup 2026/2027. Setelah menjalani tujuh pekan kompetisi BRI Super League, Macan Kemayoran akan mengalihkan perhatian ke turnamen tersebut dengan menghadapi PSMS Medan dan Sumsel United di Grup A.
PSMS Medan akan menjadi lawan pertama Persija dalam persaingan fase grup. Tim ibu kota dijadwalkan bertandang ke Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, pada Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Setelah pertandingan tersebut, Persija akan kembali bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka dijadwalkan menjamu Sumsel United pada Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, sudah memiliki rencana untuk menghadapi dua pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa League Cup akan menjadi kesempatan bagi timnya untuk melakukan rotasi pemain.
Kebijakan tersebut membuka peluang bagi pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain di BRI Super League untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain menjaga kebugaran pemain utama, rotasi juga diharapkan membantu seluruh anggota skuad mendapatkan pengalaman bertanding.
"Untuk League Cup, kami akan merotasi semua pemain untuk memulihkan kondisi mereka dan membuat mereka terbiasa bertanding. Jadi, sebagian besar pemain yang tidak sering bermain di liga kemungkinan besar akan dimainkan,” tutur Shin Tae-yong.
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Rencana tersebut cukup penting mengingat Persija harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat dalam beberapa pekan ke depan. Sebelum bertolak ke Medan, Macan Kemayoran lebih dahulu dijadwalkan menghadapi Dewa United pada 31 Oktober 2026.
Persija kemudian harus kembali fokus ke kompetisi liga setelah menjalani laga melawan PSMS. Empat hari setelah pertandingan tersebut, tepatnya pada 7 November 2026, mereka dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya.
Dengan jarak pertandingan yang berdekatan, Shin Tae-yong perlu mengatur komposisi pemain agar kondisi fisik skuad tetap terjaga. Rotasi di League Cup bisa menjadi pilihan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang tampil sekaligus menjaga kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya.
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