Cetak Gol Perdana untuk Persija Jakarta, Simak Statistik Rizky Ridho dan Denis Kolinger

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Rizky Ridho dan Denis Kolinger menyumbang gol dalam kemenangan Persija Jakarta melawan Persik Kediri di pekan ketujuh Super League. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026).
Rizky Ridho dan Denis Kolinger memiliki salah satu kesamaan di laga tersebut. Mereka sama-sama mencetak gol pertamanya musim ini bersama Persija Jakarta.
Seperti apa performa Rizky Ridho dan Denis Kolinger berdasarkan statistik permainannya?
Shin Tae-yong masih mengandalkan Denis Kolinger untuk menjaga lini pertahanan Persija bersama Radovan Pankov. Secara statistik permainan, dia menampilkan permainan tangguh di lini belakang. Melansir I League, bek 32 tahun tersebut melakukan 13 sapuan bola, enam intersep, dan tiga tekel.
Saat membantu penyerangan, Kolinger juga memberikan kontribusi yang maksimal. Selain mencetak gol, bek asal Kroasia itu juga memberikan assist untuk gol Rizky Ridho menit ke-66.
Rizky Ridho tidak bermain sebagai starter di laga kali ini. Shin Tae-yong memainkannya di awal babak kedua saat Persija tertinggal dari Persik.
Masuknya kapten, membuat lini pertahanan terlindungi dari serangan Persik Kediri. Terlihat dari statistik permainan, Ridho melakukan lima sapuan bola dan satu intersep.
Tidak hanya membantu penyerangan, Ridho juga tajam ketika di depan gawang. Terbukti, bek Timnas Indonesia tersebut mampu memanfaatkan umpan Kolinger yang berhasil menjadi gol menit ke-69.
Itu tadi statistik para pencetak gol Persija saat mengalahkan Persik. Apakah Rizky Ridho dan Denis Kolinger bakal mencetak gol lagi saat melawan Dewa United pada 31 Oktober nanti? Patut ditunggu.
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Jawa Pos
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