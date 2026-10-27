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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.39 WIB

Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Stjepan Loncar Minta Tim Fokus Laga Berikutnya

Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil menjaga posisi di puncak klasemen sementara BRI Super League 2026/27 setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam, Macan Kemayoran bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan tiga poin.

Kemenangan ini membuat Persija mengoleksi 18 poin dari tujuh pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif tim ibu kota dalam persaingan papan atas musim ini.

Persija sempat menghadapi situasi sulit setelah Persik lebih dahulu membuka keunggulan pada babak pertama melalui gol Imanol Garcia pada menit ke-10. Tertinggal satu gol, Macan Kemayoran berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Upaya tersebut membuahkan hasil selepas turun minum. Persija tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan. Denis Kolinger dan Rizky Ridho menjadi pemain yang memastikan kemenangan tuan rumah melalui gol-gol mereka pada babak kedua.

Keberhasilan membalikkan keadaan menunjukkan kemampuan Persija menghadapi tekanan. Meski sempat tertinggal, tim asuhan Shin Tae-yong mampu menjaga fokus hingga akhirnya mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya sendiri.

Namun, Persija tidak ingin terlalu lama larut dalam kegembiraan. Gelandang Stjepan Loncar mengingatkan rekan-rekannya agar tetap menjaga konsistensi karena perjalanan kompetisi masih panjang.

Menurut Loncar, kemenangan atas Persik harus menjadi bagian dari proses yang dijalani tim dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ia menilai istirahat dan persiapan yang baik menjadi hal penting sebelum menghadapi laga selanjutnya.

"Tiga poin lagi. Sekali lagi, kata-katanya sama seperti sebelumnya. Kami harus terus menekan dan menjalani laga demi laga. Pertama-tama, kami perlu beristirahat, lalu mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih banyak atas dukungannya," ujar Loncar seusai pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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