Usai Debut Bersama Persib Bandung, Gakuto Notsuda Siap Berikan Performa Terbaik

JawaPos.com - Gakuto Notsuda akhirnya menjalani debut bersama Persib Bandung pada saat melawan Melbourne Victory di ACL Two. Dia bermain untuk pertama kalinya setelah mengalami cedera otot betis.

Menjalani debut bersama Persib di kompetisi resmi disambut dengan perasaan bahagia. Gakuto Notsuda berambisi untuk memberikan performa terbaik untuk Maung Bandung.

"Akhirnya. Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan dan akhirnya menjadi bagian dari tim. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini dan para pendukung kami yang luar biasa," tulis Gakuto Notsuda di Instagram, Jumat (30/10/2026).

Gelandang asal Jepang tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantunya kembali bermain. Gakuto juga senang dengan kemenangan yang diraih Persib dari Melbourne Victory.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh staf, rekan satu tim, pendukung, dan semua orang yang telah membantu saya kembali. Kemenangan yang luar biasa. PERSIB 2-0 Melbourne," tutup Gakuto Notsuda.

Kehilangan Marc Klok yang terkena kartu merah tidak terlalu terasa bagi lini tengah Persib saat melawan Melbourne Victory. Sebab, Gakuto Notsuda bisa menjadi penyeimbang di lini tengah.

Igor Tolic memainkan Gakuto sebagai starter. Dia bermain selama 79 menit dan melakukan 58 sentuhan bola.