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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Jelang Lawan Barito Putera, Persis Solo Evaluasi Permainan demi Hasil Maksimal

Persis Solo menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa) - Image

Persis Solo menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo membidik hasil maksimal saat bertandang ke markas PS Barito Putera pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Jumat (30/10), pukul 15.30 WIB.

Caretaker Persis Solo, Dedy Gusmawan, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Para pemain juga berada dalam kondisi prima untuk menghadapi tuan rumah yang dikenal memiliki komposisi skuad cukup baik.

Persiapan Persis Solo kali ini turut diisi dengan evaluasi setelah pertandingan terakhir melawan RANS Nusantara FC. Dedy berharap para pemain mampu menerapkan hasil evaluasi tersebut dan menjalankan instruksi tim pelatih dengan disiplin selama pertandingan.

Menurutnya, persiapan yang sudah dilakukan harus bisa diterjemahkan menjadi permainan yang lebih baik di lapangan. Dengan begitu, Persis memiliki peluang untuk membawa pulang hasil positif dari Banjarmasin.

"Masih seperti yang kemarin, saya sudah mempersiapkan tim. Dan setelah pertandingan terakhir kemarin, kita sudah evaluasi dan analisa, mudah-mudahan pemain bisa mengaplikasikan ke pertandingan," ujar Dedy dalam sesi konferensi pers, Kamis (29/10).

Meski datang dengan target meraih hasil maksimal, Persis Solo menyadari bahwa Barito Putera bukan lawan yang mudah dihadapi. Dedy secara khusus menyoroti kemampuan tuan rumah dalam memanfaatkan situasi bola mati atau set piece untuk mencetak gol.

Karena itu, tim pelatih telah menyiapkan antisipasi agar para pemain tidak memberikan kesempatan kepada Barito untuk mengembangkan ancaman melalui skema tersebut. Namun, perhatian Persis tidak hanya tertuju pada bola mati.

Dedy juga meminta anak asuhnya mewaspadai serangan Barito Putera melalui permainan terbuka. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu diperhatikan agar Persis bisa menjaga pertahanan sekaligus menjalankan rencana permainan dengan baik.

Editor: Banu Adikara
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