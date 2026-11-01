Kalah Telak dari Persita, Jon Toral Minta Persik Kediri Fokus Hadapi Dua Laga Berikutnya

JawaPos.com - Persik Kediri harus menerima kekalahan telak saat menjamu Persita Tangerang pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10), Macan Putih takluk dengan skor 1-5. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi Persik, yang sebelumnya berharap bisa meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Gelandang serang Persik, Jon Toral, mengakui kekalahan tersebut menjadi momen sulit bagi seluruh anggota tim. Pemain asal Spanyol itu memahami kekecewaan yang dirasakan setelah Persik gagal memenuhi target kemenangan.

Persik datang dengan motivasi untuk bangkit setelah menelan kekalahan saat bertandang ke Jakarta. Namun, pertandingan melawan Persita justru berakhir jauh dari harapan.

"Saya pikir ini adalah hari yang sulit bagi semua orang. Kami main dengan harapan untuk mendapatkan tiga poin, setelah kekalahan di Jakarta. Tapi hasilnya benar-benar jauh dari harapan kami," kata Jon Toral.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, mantan pemain muda Arsenal tersebut meminta rekan-rekannya tidak larut dalam situasi sulit. Ia ingin seluruh pemain segera mengevaluasi penampilan dan kembali menunjukkan permainan terbaik seperti yang sempat diperlihatkan dalam tujuh pertandingan sebelumnya.

Menurut Toral, kekalahan ini harus menjadi bahan pembelajaran bagi Persik agar tidak kembali mengalami hasil serupa. Fokus dan kerja sama tim menjadi hal penting untuk memperbaiki performa pada laga berikutnya.

"Sekarang saatnya untuk pemain menunjukkan penampilan bagus yang telah kami tunjukkan di pertandingan sebelum ini. Mari kita bangkit dan lebih fokus lagi. Dan, kita harus berjanji bahwa kekalahan seperti ini tidak akan terulang lagi," ujarnya.