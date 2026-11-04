Prediksi Skor Persik Kediri vs Persis Solo: Macan Putih Targetkan Kemenangan

JawaPos.com - Persik Kediri menjamu Persis Solo di pertandingan pertama Grup H League Cup 2026/2027. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Brawijaya, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persik Kediri dan Persis Solo sudah beberapa kali bertemu di Super League atau Championship. Melansir Transfermarkt, kedua tim saling mengalahkan dalam lima laga terakhir dengan masing-masing meraih dua kemenangan. Sementara satu laga berakhir dengan imbang.

Menjelang melawan Persis Solo, Persik Kediri sedang dalam performa yang cukup buruk. Di lima laga terakhir Super League, mereka meraih hasil dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Bahkan sebelum menghadapi Persis Solo, Persik mengalami kekalahan di Stadion Brawijaya dari Persita Tangerang. Tim berjuluk Macan Putih itu kalah telak 1-5 dari tamunya.

Sementara Persis Solo, juga sedang performa buruk di Championship. Dalam lima laga terakhir, mereka tidak pernah menang dengan tiga laga imbang dan dua kekalahan.

Performa laga tandang Persis Solo juga tidak baik. Laskar Sambernyawa sudah mengoleksi dua kekalahan dan dua imbang.

Dengan performa kedua tim, Persik Kediri berpotensi mengalahkan Persis Solo. Persik Kediri diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Persis Solo.

Kemenangan memang menjadi target Marcos Reina setelah kalah melawan Persita Tangerang. Apalagi, tim asuhannya bermain di depan publik sendiri yang makin menambah motivasi.