Jelang Lawan Persiku Kudus, Muhammad Ridwan Minta Persiraja Lebih Efektif

JawaPos.com – Pelatih Persiraja Banda Aceh, Muhammad Ridwan, terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan performa timnya di Pegadaian Championship 2026/27.

Meski mulai menunjukkan perkembangan positif, Laskar Rencong masih perlu membenahi sejumlah aspek, terutama dalam memaksimalkan peluang menjadi gol.

Persiraja akan melanjutkan perjuangannya dengan menghadapi Persiku Kudus pada akhir pekan ini. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tim asal Aceh itu untuk menjaga momentum setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSGC Ciamis pada pekan ketujuh.

Hasil positif tersebut cukup penting bagi Persiraja yang sempat mengalami kesulitan pada awal musim. Kemenangan itu diharapkan bisa membantu para pemain mendapatkan kembali kepercayaan diri, sekaligus menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Ridwan menilai anak asuhnya mulai menunjukkan perkembangan dalam permainan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kemampuan tim dalam menciptakan peluang. Menurutnya, jumlah kesempatan yang dihasilkan Persiraja kini lebih baik dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya.

Meski begitu, peningkatan tersebut belum membuat Ridwan berhenti melakukan evaluasi. Ia bersama jajaran pelatih dan tim analis masih terus mengamati penampilan pemain untuk mengetahui bagian permainan yang perlu diperbaiki.

“Setiap kali pertandingan, pasti ada perbaikan yang akan kita lakukan. Setiap kali latihan, kita mengevaluasi lagi apa yang sudah dijalani dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujar Ridwan.

Ia juga menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Persiraja. Namun, proses pembenahan akan dilakukan secara bertahap agar perkembangan tim bisa berjalan sesuai harapan.