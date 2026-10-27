Persiraja Akhiri Paceklik Kemenangan Kandang, Martin Chaves Puji Kesetiaan Suporter

Martin Chaves. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akhirnya meraih kemenangan kandang pertama pada Pegadaian Championship 2026/27.
Hasil positif ini disambut gembira oleh pemain asing Laskar Rencong, Martin Chaves Garcia, yang turut menyumbangkan gol saat timnya mengalahkan PSGC Ciamis.
Persiraja menang 2-1 atas PSGC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) malam. Chaves membuka keunggulan tuan rumah pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-46.
Lima menit berselang, Ilham Udin Armaiyn menggandakan keunggulan Persiraja menjadi 2-0. PSGC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ezechiel Ndouassel pada menit ke-60. Namun, Persiraja mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Bagi Chaves, kemenangan tersebut terasa istimewa karena menjadi hasil yang telah lama dinantikan oleh tim dan pendukungnya. Ia pun mempersembahkan tiga poin itu kepada seluruh rekan setim yang telah bekerja keras sepanjang pertandingan.
"Saya tentu sangat senang karena kami telah berjuang keras untuk meraih kemenangan kandang pertama. Kemenangan ini untuk rekan-rekan setim saya," ujar Chaves seusai pertandingan.
Pemain asal Uruguay itu juga tidak melupakan peran suporter yang terus memberikan dukungan meski Persiraja sebelumnya kesulitan meraih hasil maksimal. Menurutnya, kehadiran para pendukung di stadion memberikan semangat tersendiri bagi pemain, terutama ketika tim sedang berada dalam situasi sulit.
Chaves mengaku bangga melihat suporter tetap datang ke stadion untuk mendukung Persiraja. Baginya, dukungan tersebut menjadi salah satu hal penting yang membantu tim terus berjuang memperbaiki performa.
Ia juga menjelaskan bahwa Persiraja sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang sebelum turun minum. Namun, penyelesaian akhir dan faktor keberuntungan membuat peluang tersebut belum menghasilkan gol.
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Jawa Pos
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