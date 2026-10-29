Hadapi Persiku Kudus, Persiraja Banda Aceh Bawa Modal Motivasi Bagus ke Yogyakarta

Pelatih Persiraja Banda Aceh M Ridwan (tengah) bersama pemain asing Chaves, Jumat (23/10). (MO Persiraja/Antara)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh memboyong 20 pemain ke Yogyakarta untuk menghadapi Persiku Kudus dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan pekan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (30/10).
Rombongan Laskar Rencong bertolak dari Aceh pada Rabu pagi dan tiba di Yogyakarta pada sore harinya. Keberangkatan tim dipimpin oleh Sekretaris Umum (Sekum) Persiraja, Rahmat Djailani.
Rahmat memastikan perjalanan tim berjalan lancar. Setibanya di Yogyakarta, para pemain diharapkan bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan diri sebelum menjalani pertandingan melawan Persiku.
"Alhamdulillah, tim sudah tiba di Yogyakarta dengan selamat dan perjalanan berjalan lancar. Sekarang pemain bisa beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pertandingan nanti," ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, kondisi motivasi pemain juga cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Manajemen berharap semangat para pemain tetap terjaga hingga waktu pertandingan, sehingga Persiraja bisa tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif.
"Motivasi pemain cukup bagus. Kami berharap semangat ini bisa terus terjaga sampai pertandingan dan seluruh pemain bisa memberikan penampilan terbaik untuk Persiraja," tambahnya.
Menghadapi Persiku Kudus, pelatih Persiraja, M. Ridwan, membawa komposisi pemain dari sejumlah posisi. Di sektor penjaga gawang, terdapat Gede Aditya dan Andreas Francisco yang masuk dalam rombongan menuju Yogyakarta.
Sementara itu, lini pertahanan diperkuat Daniel Alemao, Wahyu Jati Nugraha, Aditia Angga Saputra, dan beberapa pemain lainnya. Persiraja juga membawa sejumlah pemain untuk mengisi sektor tengah, termasuk Jayus Hariono, Muharir, serta M. Tegar Islami.
Di lini depan, Laskar Rencong mengandalkan nama-nama seperti Martin Chaves, Djakaridja Traore, Ilham Udin Armaiyn, dan M. Risky Safri. Mereka diharapkan mampu membantu Persiraja mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tuan rumah.
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