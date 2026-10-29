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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Belum Menang dalam Tujuh Laga, Persiku Kudus Siap Bangkit Saat Hadapi Persiraja

Pelatih Persiku Kudus Kahudi Wahyu. (Istimewa) - Image

Pelatih Persiku Kudus Kahudi Wahyu. (Istimewa)

JawaPos.com – Persiku Kudus bertekad mengakhiri puasa kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (30/10).

Laga ini menjadi kesempatan bagi Macan Muria untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup A.

Persiku tengah berada dalam situasi sulit setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tujuh pertandingan. Satu hasil imbang dan enam kekalahan membuat mereka masih tertahan di dasar klasemen dengan minus satu poin.

Persiapan menghadapi Persiraja juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih anyar Persiku, Agus Yuwono. Ia datang setelah tim sempat ditangani Kahudi Wahyu Widodo dan Bambang Pujo Sumantri.

Di sisi lain, Persiraja juga sedang menjalani masa transisi kepelatihan. Rentetan hasil negatif membuat Laskar Rencong berpisah dengan Jaya Hartono dan kini menunjuk Muhammad Ridwan sebagai pelatih.

Agus menilai pergantian pelatih merupakan hal yang wajar dalam sepak bola. Menurutnya, setiap tim tentu menginginkan perubahan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Tentang pergantian personel di semua tim, saya pikir hal yang wajar. Semua tim pasti ingin hasil yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Agus, Kamis (29/10).

Ia juga menyebut perubahan pendekatan permainan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Persiku pun berusaha membawa pola permainan berbeda untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Editor: Banu Adikara
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