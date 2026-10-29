Dihantui Kebugaran Skuad Persebaya Surabaya, Francisco Rivera Tetap Pede Hadapi Persijap

JawaPos.com — Gelandang kreatif Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menunjukkan optimisme tinggi menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Meski persiapan tim dibayangi keterbatasan waktu pemulihan dan kondisi fisik sejumlah pemain, Rivera menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal demi membawa Green Force meraih kemenangan.
Persebaya dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam WIB.
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan momentum positif setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 pada Senin (26/10/2026).
Jarak antarlaga yang hanya empat hari menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.
Para pemain harus menjalani proses pemulihan dalam waktu singkat sebelum kembali menghadapi pertandingan yang membutuhkan intensitas tinggi.
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Situasi tersebut turut dirasakan Francisco Rivera, yang belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kebugaran.
Namun, pemain asal Meksiko itu mengaku kondisinya terus membaik dan merasa semakin percaya diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
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Jawa Pos
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