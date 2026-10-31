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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Persebaya Surabaya Kehilangan Dua Poin di GBT, Rivera Akui Semua Pemain Kecewa!

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tampak kecewa atas laga imbang dengan Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tampak kecewa atas laga imbang dengan Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kehilangan kesempatan meraih tiga poin setelah ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026), hingga membuat Francisco Rivera dan seluruh pemain kecewa.

Gol Risto Mitrevski pada menit ke-90+1 menyelamatkan Green Force dari kekalahan, tetapi belum memenuhi target kemenangan kandang pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Dominasi permainan serta dukungan Bonek dan Bonita belum mampu mengantarkan tuan rumah mengamankan hasil maksimal.

Persebaya Surabaya justru harus mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya mendapatkan satu poin melalui gol pada pengujung pertandingan.

Rivera tidak menutupi rasa frustrasinya setelah kesempatan menang di kandang kembali gagal dimanfaatkan. Gelandang asal Meksiko tersebut menyebut hasil pertandingan menghadirkan kekecewaan bersama di ruang lingkup tim.

Mengapa Rivera Merasa Kehilangan Dua Poin?

Rivera menilai hasil imbang melawan Persijap merupakan kesempatan meraih kemenangan yang terlewat bagi Persebaya Surabaya.

Penilaiannya berangkat dari jalannya pertandingan, ketika Green Force mendominasi permainan tetapi gagal menutup laga dengan tiga poin.

“Jujur, saya merasa sedikit frustrasi dengan situasi yang terjadi. Seluruh pemain tentu merasakan kekecewaan yang sama. Kami kehilangan dua poin dalam pertandingan ini,” ujar Rivera dalam sesi konferensi pers.

Pernyataan itu memperlihatkan ukuran kepuasan pemain terhadap hasil pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Editor: Edi Yulianto
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