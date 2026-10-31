Persebaya Surabaya Kehilangan Dua Poin di GBT, Rivera Akui Semua Pemain Kecewa!

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tampak kecewa atas laga imbang dengan Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kehilangan kesempatan meraih tiga poin setelah ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026), hingga membuat Francisco Rivera dan seluruh pemain kecewa.
Gol Risto Mitrevski pada menit ke-90+1 menyelamatkan Green Force dari kekalahan, tetapi belum memenuhi target kemenangan kandang pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Dominasi permainan serta dukungan Bonek dan Bonita belum mampu mengantarkan tuan rumah mengamankan hasil maksimal.
Persebaya Surabaya justru harus mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya mendapatkan satu poin melalui gol pada pengujung pertandingan.
Baca Juga:Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM
Rivera tidak menutupi rasa frustrasinya setelah kesempatan menang di kandang kembali gagal dimanfaatkan. Gelandang asal Meksiko tersebut menyebut hasil pertandingan menghadirkan kekecewaan bersama di ruang lingkup tim.
Rivera menilai hasil imbang melawan Persijap merupakan kesempatan meraih kemenangan yang terlewat bagi Persebaya Surabaya.
Penilaiannya berangkat dari jalannya pertandingan, ketika Green Force mendominasi permainan tetapi gagal menutup laga dengan tiga poin.
Baca Juga:Bernardo Tavares Pompa Mentalitas Petarung Persebaya Surabaya, Persijap Jepara Jangan Diremehkan!
“Jujur, saya merasa sedikit frustrasi dengan situasi yang terjadi. Seluruh pemain tentu merasakan kekecewaan yang sama. Kami kehilangan dua poin dalam pertandingan ini,” ujar Rivera dalam sesi konferensi pers.
Pernyataan itu memperlihatkan ukuran kepuasan pemain terhadap hasil pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022