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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 13.56 WIB

Persebaya Gagal Raih Tiga Poin, Francisco Rivera Akui Kecewa dengan Hasil Melawan Persijap

Gelandang Persebaya Francisco Rivera berebut bola dengan pemain Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Gelandang Persebaya Francisco Rivera berebut bola dengan pemain Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10), membuat Francisco Rivera kecewa. Gelandang asal Meksiko itu menilai Green Force kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Persebaya sebenarnya tampil dengan dukungan penuh Bonek dan Bonita. Atmosfer GBT menjadi modal bagi tuan rumah untuk memburu tiga poin. Namun, dukungan tersebut belum mampu mengantarkan tim asuhan Bernardo Tavares meraih hasil maksimal.

Persebaya justru harus tertinggal lebih dulu setelah Persijap mencetak gol pada menit ke-55. Gol tersebut membuat tuan rumah berada dalam tekanan karena waktu pertandingan terus berjalan, sementara mereka belum berhasil menyamakan kedudukan.

Upaya Persebaya untuk mengejar ketertinggalan akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu. Risto Mitrevski mencetak gol pada menit ke-90+1 yang menyelamatkan Green Force dari kekalahan. Meski demikian, gol tersebut hanya memastikan satu poin bagi Persebaya.

Bagi Rivera, hasil ini terasa mengecewakan karena timnya memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan. Ia tidak menutupi rasa frustrasinya setelah pertandingan berakhir.

"Jujur, saya merasa sedikit frustrasi dengan situasi yang terjadi. Seluruh pemain tentu merasakan kekecewaan yang sama. Kami kehilangan dua poin dalam pertandingan ini," ujar Rivera dalam konferensi pers.

Pemain berusia 32 tahun itu juga memahami kekecewaan yang dirasakan Bonek dan Bonita. Suporter datang dengan harapan melihat Persebaya meraih tiga poin, tetapi hasil di lapangan belum sesuai dengan keinginan mereka.

Rivera menegaskan bahwa para pemain juga merasakan hal serupa. Menurutnya, hasil imbang tersebut menjadi sesuatu yang sulit diterima, terutama karena Persebaya bermain di kandang sendiri.

Editor: Edi Yulianto
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