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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.37 WIB

Ole Romeny Pastikan Cedera Engkel Makin Parah, Siap Jalani Pemulihan

Ole Romeny pastikan cedera engkelnya makin parah. (Ole Romeny) - Image

Ole Romeny pastikan cedera engkelnya makin parah. (Ole Romeny)

JawaPos.com - Ole Romeny memastikan cedera engkel yang dialaminya setelah mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 semakin parah. Saat ini, dia sedang berjuang untuk segera pulih.

Melalui sosial media, Ole Romeny menuliskan bahwa cedera engkel yang dialaminya ternyata lebih parah dari perkiraan awal. Penyerang Timnas Indonesia tersebut kini sedang berjuang untuk segera pulih dan kembali bermain.

"Sayangnya, cedera pergelangan kaki saya lebih parah dari yang terlihat awalnya. Saya akan melakukan apa saja untuk kembali secepat mungkin... selalu tegakkan kepala," tulis Ole Romeny di Instagram, Kamis (29/10/2026).

Cedera engkel yang dialami Ole Romeny terjadi menjelang laga final Timnas Indonesia melawan Thailand. Meski diprediksi akan absen, dia masih bisa bermain sebagai starter dan diganti pada perpanjangan waktu.

Setelah mengantarkan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026, Ole Romeny absen saat bermain di Fortuna Sittard. Dia duduk di bangku cadangan selama laga imbang melawan Twente.

Di laga NEC Nijmegen, Ole tidak masuk dalam skuad Fortuna Sittard. Saat itu, penyerang berusia 26 tahun tersebut menjalani pemulihan cedera engkel

Pada laga melawan Excelsior, Ole kembali masuk dalam skuad Fortuna Sittard. Dia baru bermain di awal babak kedua menggantikan Sven Simmons. 

Kembali bermainnya Ole di laga tersebut ternyata bukan pertanda baik tentang kondisinya. Pemain pinjaman dari Oxford United itu menerima kabar bahwa cedera engkelnya masih parah yang membuatnya perlu waktu untuk bisa kembali bermain.

Belum diketahui berapa lama Ole Romeny akan absen untuk pemulihan cedera engkelnya. Ada kemungkinan besar, dia juga bakal absen bersama Timnas Indonesia yang bakal melakoni laga persahabatan melawan Yordania pada 13 November.

Editor: Edi Yulianto
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