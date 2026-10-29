Kemenangan Dramatis Persebaya, Rivera Tampil Gemilang Meski Belum Fit

Francisco Rivera tampil sejak menit pertama saat Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 meski kondisinya belum sepenuhnya bugar. (Persebaya) JawaPos.com - Persebaya Surabaya meraih kemenangan 3-1 atas Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Di balik hasil positif tersebut, Francisco Rivera menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian dari pelatih Bernardo Tavares, terutama karena kontribusinya dalam membangun serangan.

Gelandang asal Meksiko itu tampil sejak menit pertama meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya bugar.

Namun, kualitasnya dalam mengalirkan bola dan mengambil keputusan membuat Rivera tetap dibutuhkan dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi cukup tinggi tersebut.

Bernardo Tavares mengakui bahwa keputusan memainkan Rivera sejak awal sudah mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain. Pelatih asal Portugal itu bahkan telah menyiapkan kemungkinan untuk menggantinya lebih cepat jika tenaganya tidak cukup untuk bermain lebih lama.

“Rivera bermain dalam kondisi tidak 100 persen. Dia adalah salah satu pemain yang turun sejak awal pertandingan. Saya memutuskan untuk memainkannya dari menit pertama entah dia bisa bermain selama 30, 40, 45 menit, atau bahkan satu jam,” ujar Tavares.

Situasi pertandingan kemudian membuat Rivera tetap dipertahankan di lapangan. Setelah Madura United kehilangan satu pemain, Tavares melihat ada lebih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan Persebaya untuk membangun serangan.