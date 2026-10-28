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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.19 WIB

Yuran Cetak Gol! Persebaya Surabaya Punya Banyak Opsi Hadapi Persijap Jepara

Yuran Fernandes sukses mencetak gol penalti saat Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Gol tersebut menjadi modal penting Green Force menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara. (Persebaya) - Image

Yuran Fernandes sukses mencetak gol penalti saat Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Gol tersebut menjadi modal penting Green Force menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memiliki banyak pilihan eksekutor penalti menjelang pertandingan menghadapi Persijap Jepara setelah Yuran Fernandes sukses mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Keberhasilan bek asing tersebut menjadi bukti persiapan matang Green Force dalam memaksimalkan peluang dari titik putih.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkapkan keputusan menunjuk Yuran Fernandes bukan dilakukan secara mendadak ketika pertandingan berlangsung.

Pemain tersebut mendapatkan kepercayaan setelah memperlihatkan hasil paling baik dalam latihan eksekusi penalti yang digelar menjelang pertandingan.

Gol Yuran Fernandes menjadi salah satu momen menentukan ketika Persebaya Surabaya menghadapi perlawanan sengit Madura United.

Eksekusi tersebut mengembalikan keunggulan Green Force setelah tim tamu sempat menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan kembali berjalan terbuka.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperlihatkan kedalaman opsi mencetak gol yang dimiliki Persebaya Surabaya dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Bernardo Tavares tidak hanya mengandalkan penyerang, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain dari berbagai posisi untuk berkontribusi.

Editor: Banu Adikara
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