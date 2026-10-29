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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Jelang Hadapi Persijap Jepara! Tavares Pantau Kebugaran Skuad Persebaya Surabaya, Rotasi Jadi Opsi

Kebugaran skuad Persebaya Surabaya jadi kunci hadapi laga melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). (Persebaya) - Image

Kebugaran skuad Persebaya Surabaya jadi kunci hadapi laga melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Bernardo Tavares memantau kebugaran pemain Persebaya Surabaya menjelang pertandingan melawan Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) malam WIB.

Dengan jarak empat hari setelah kemenangan 3-1 atas Madura United, pelatih asal Portugal itu mempertimbangkan rotasi untuk menjaga kesiapan dan kesehatan skuad Green Force.

Kemenangan pada Senin (26/10/2026) memberi suntikan kepercayaan diri bagi Persebaya Surabaya sebelum kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.

Namun, keberhasilan mengamankan tiga poin juga diikuti kebutuhan untuk memulihkan tenaga pemain setelah pertandingan yang menuntut perjuangan hingga menit-menit akhir.

Tavares kini harus menyeimbangkan dua kebutuhan dalam persiapan menghadapi Persijap Jepara.

Dia ingin mempertahankan semangat kemenangan sekaligus memastikan pemain yang diturunkan memiliki kondisi fisik memadai untuk menjalankan tugasnya.

Bagaimana Tavares Memantau Kesiapan Pemain Persebaya Surabaya?

Evaluasi kondisi fisik menjadi dasar Tavares dalam menyusun persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Persijap Jepara.

Perhatian tersebut mencakup kebutuhan pemulihan pemain seusai pertandingan serta perkembangan mereka yang baru melewati sakit maupun cedera.

“Kami perlu mengevaluasi kondisi pemain untuk mengetahui berapa lama waktu pemulihan yang mereka butuhkan,” ujar Tavares.

Editor: Edi Yulianto
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