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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.22 WIB

FIFA dan PSSI Datangi Persebaya Future Lab, Ada Misi Besar untuk Masa Depan Sepak Bola Indonesia!

Perwakilan FIFA dan PSSI mengunjungi Persebaya Future Lab di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (28/10/2026), untuk membahas pengembangan pemain muda dan penguatan ekosistem sepak bola Indonesia. (Persebaya) - Image

Perwakilan FIFA dan PSSI mengunjungi Persebaya Future Lab di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (28/10/2026), untuk membahas pengembangan pemain muda dan penguatan ekosistem sepak bola Indonesia. (Persebaya)

JawaPos.com — FIFA dan PSSI mengunjungi Persebaya Future Lab di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (28/10/2026), untuk melihat langsung sistem pembinaan pemain muda dan pengelolaan kompetisi amatir.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi sepak bola Indonesia melalui pengembangan akademi, kompetisi berkelanjutan, serta kerja sama antara federasi dan klub.

Pertemuan tersebut menghadirkan Technical Lead FIFA Global Football Development Division Jamie Houchen, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, Kepala Persebaya Future Lab Ganesha Putra, dan Direktur Amatir Persebaya Saleh Hanifah.

Kehadiran mereka membuka ruang diskusi mengenai pengembangan talenta muda, pengelolaan akademi, hingga pentingnya kompetisi terstruktur sebagai jalur pembinaan.

Bagi Persebaya Surabaya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan memperlihatkan ekosistem pembinaan yang dibangun melalui Persebaya Future Lab dan Persebaya Amatir.

Salah satu perhatian utama tertuju pada Liga Persebaya, kompetisi yang memberikan ruang pertandingan bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan.

Mengapa FIFA dan PSSI Memilih Mengunjungi Persebaya Future Lab?

FIFA dan PSSI ingin memahami secara langsung bagaimana pembinaan sepak bola dijalankan oleh akademi, klub amatir, hingga klub profesional di Indonesia.

Persebaya Future Lab menjadi salah satu tempat yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan untuk memetakan kondisi pengembangan sepak bola di berbagai daerah.

Editor: Banu Adikara
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