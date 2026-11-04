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Penulis: Antara
Kamis, 5 November 2026 | 00.56 WIB

Sempurna, Persib Bandung Lolos ke Babak 16 Besar ACL Two usai Kalahkan Melbourne Victory

 

Persib Bandung menang atas tuan rumah Melboune Victory dalam lanjutan laga keempat AFC Champions League Two (ACL Two) di Stadion AAMI Park, Melbourne, Australia, Rabu (4/11). (Persib Bandung/Antara)

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 setelah mengalahkan Melbourne Victory 2-1.

Laga keempat Grup E itu berlangsung di Stadion AAMI Park, Melbourne, Australia, Rabu (4/11) sore.

Dilansir dari Antara, kemenangan tersebut membuat Persib kokoh di puncak klasemen Grup E dengan koleksi 12 poin. Sementara itu, Melbourne Victory menempati posisi kedua dengan empat poin.

Persib sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71.

Namun, Maung Bandung mampu bangkit melalui dua gol balasan yang dicetak Luka Menalo pada menit ke-85 dan Balsa Sekulic pada menit ke-90.

Pertandingan dimulai dengan tekanan dari tuan rumah. Penjaga gawang Persib Fitrah Maulana bahkan harus meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan Persib.

Pada menit kelima, Reijnders mencoba membangun serangan dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang.

Namun, bola lebih mudah dijangkau kiper Melbourne Victory Jack Duncan sebelum disambut Sekulic.

Dua menit berselang, Persib memperoleh peluang melalui Barros.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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