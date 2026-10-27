Persiba Balikpapan Bidik Kemenangan Perdana saat Hadapi PSBS Biak

Persiba Balikpapan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan mulai memusatkan perhatian pada pertandingan pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.
Beruang Madu akan menjamu PSBS Biak di Stadion Surajaya, Lamongan, Kamis (29/10) malam, dengan misi mengakhiri rentetan kekalahan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit setelah melewati tujuh laga tanpa kemenangan.
Persiba Balikpapan dan PSBS Biak sama-sama mengoleksi minus empat poin, sehingga duel mendatang berpotensi menjadi momentum penting bagi keduanya untuk memperbaiki posisi.
Persiba datang dengan catatan tujuh kekalahan beruntun. Meski belum mampu meraih poin, Persiba memiliki catatan kebobolan yang lebih baik dibandingkan calon lawannya.
Dari tujuh pertandingan tersebut, tim asal Balikpapan itu sudah kemasukan 17 gol.
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Sementara itu, PSBS Biak menghadapi persoalan lebih besar di lini pertahanan.
Tim berjuluk Badai Pasifik tersebut telah kebobolan 38 gol dalam tujuh pertandingan terakhir.
Melihat catatan itu, Persiba memiliki peluang untuk memanfaatkan rapuhnya pertahanan PSBS.
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