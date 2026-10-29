Persiba Balikpapan vs PSBS Biak: Misi Beruang Madu Ingin Putus Tren Buruk dan Rebut Poin Perdana

Persiba Balikpapan saat menghadapi Deltras FC. (I.League)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan akan menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan pekan kedelapan Grup B Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis (29/10) malam, tanpa kehadiran penonton.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. Persiba Balikpapan dan PSBS Biak sama-sama masih mengantongi minus empat poin akibat sanksi yang diterima. Keduanya juga tengah berusaha mengakhiri catatan tujuh kekalahan beruntun.
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Situasi tersebut membuat pertemuan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan tidak hanya membuka peluang memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga bisa menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya.
Caretaker Persiba Balikpapan, Yus Arfandy, memastikan timnya telah melakukan persiapan untuk menghadapi PSBS Biak. Ia menyebut para pemain sudah menjalani latihan dengan fokus pada aspek taktik dan kesiapan mental.
Menurut Yus, seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menjalani pertandingan. Ia berharap persiapan yang telah dilakukan bisa diterapkan dengan baik saat tim turun ke lapangan.
"Alhamdulillah, dari segi persiapan seluruh pemain sudah disiapkan. Secara taktik, latihan, dan mentalitas, mereka sudah siap untuk berlaga," ujar Yus Arfandy dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Meski sama-sama berada di papan bawah, Yus mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan PSBS Biak. Ia melihat ada perkembangan dalam permainan lawan pada pertandingan terakhir.
Selain itu, kehadiran pelatih kepala baru PSBS Biak juga menjadi perhatian tersendiri bagi Persiba. Menurut Yus, pelatih tersebut sudah memahami karakter tim karena telah lama berada di lingkungan sepak bola Biak.
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