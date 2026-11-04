Prediksi Skor Persiba Balikpapan vs Bali United: Serdadu Tridatu Diunggulkan Raih Kemenangan

JawaPos.com - Bali United akan mengawali perjalanan di Grup J I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi Persiba Balikpapan. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini akan digelar tanpa penonton. Meski berstatus sebagai tim yang secara historis pernah kesulitan saat menghadapi Persiba, Bali United lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin pada pertandingan pembuka tersebut.

Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda. Persiba Balikpapan masih berjuang menemukan konsistensi permainan di kompetisi Pengadaian Championship.

Sementara itu, Bali United memiliki modal lebih baik setelah menunjukkan performa cukup menjanjikan di BRI Super League.

Persiba saat ini menempati peringkat kesembilan Grup B Pengadaian Championship.

Hasil pertandingan terakhir juga belum berpihak kepada tim berjuluk Beruang Madu tersebut. Mereka harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Persipura Jayapura dan takluk 0-3 saat menghadapi Kendal Tornado FC.

Catatan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Ega Raka Galih. Menghadapi lawan yang memiliki materi pemain lebih kompetitif, Persiba perlu memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak mudah kehilangan penguasaan bola dan memberikan ruang kepada pemain lawan.

Di sisi lain, Bali United datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 3-1 atas Arema FC. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi skuad asuhan Johnny Jansen untuk memulai kiprahnya di I.League Cup.