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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.57 WIB

Frederic Injai Mulai Berlatih, PSS Sleman Sambut Sang Bintang

Gelandang serang PSS Sleman asal Prancis Frederic Injai. (Istimewa) - Image

Gelandang serang PSS Sleman asal Prancis Frederic Injai. (Istimewa)

JawaPos.com – Frederic Injai menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera yang dialaminya.

Pemain PSS Sleman tersebut mulai bergabung dalam sesi latihan taktikal bersama rekan-rekan setimnya, meski belum bisa memastikan kapan akan kembali merumput di BRI Super League 2026/27.

Perkembangan ini menjadi kabar baik bagi PSS Sleman yang masih menantikan kembalinya Injai ke dalam skuad.

Namun, pemain tersebut belum ingin terburu-buru karena kondisi pergelangan kakinya masih perlu dipantau selama menjalani latihan.

Injai mengakui kondisi fisiknya terus membaik dari pekan ke pekan. Meski sudah mulai mengikuti latihan taktikal, ia menegaskan bahwa proses pemulihannya belum sepenuhnya selesai.

“Kondisi saya sudah membaik, tetapi saya masih dalam fase pemulihan,” ungkap Injai.

Keterlibatannya dalam latihan bersama tim menjadi salah satu perkembangan positif setelah melewati masa pemulihan cedera.

Meski demikian, ia masih harus melihat bagaimana pergelangan kakinya merespons aktivitas latihan yang dijalani sebelum benar-benar siap kembali bermain.

Injai juga menilai dirinya telah memasuki tahap akhir proses penyembuhan. Kendati begitu, belum ada kepastian mengenai waktu comeback karena semuanya bergantung pada perkembangan kondisi fisiknya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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