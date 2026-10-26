PSS Sleman Tak Mau Terpeleset Lagi, Borneo FC jadi Ujian Berikutnya di Stadion Maguwoharjo

JawaPos.com - PSS Sleman bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10) sore.

Super Elang Jawa menatap laga ini dengan persiapan matang. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Pieter Huistra tetap mewaspadai kekuatan Borneo FC yang juga mengincar kebangkitan setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

PSS sebenarnya sempat menunjukkan perkembangan positif setelah mengawali musim dengan tiga kekalahan beruntun. Mereka berhasil bangkit pada pekan keempat dengan mengalahkan PSM Makassar 3-0 di kandang sendiri.

Hasil tersebut kemudian diikuti dengan hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima. Dua pertandingan itu sempat memberikan harapan bagi PSS untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga momentum positif.

Namun, tren tersebut terhenti pada pekan keenam. PSS harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 1-2. Kekalahan itu membuat Super Elang Jawa kembali membutuhkan hasil maksimal untuk mengembalikan kepercayaan diri.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, mengakui hasil pertandingan terakhir cukup mengecewakan. Meski demikian, ia memastikan persiapan tim berjalan dengan baik menjelang pertandingan melawan Borneo FC.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Pada laga terakhir lawan Persik, sedikit mengecewakan dengan hasil yang didapat. Dan sekarang kami punya jadwal padat dengan empat pertandingan yang berdekatan. Jadi ini akan menjadi periode yang menyibukkan," kata Huistra dikutip dari ileague.id, Senin (26/10).

Jadwal yang padat menjadi salah satu tantangan bagi PSS dalam beberapa pekan ke depan. Karena itu, tim pelatih perlu memastikan para pemain tetap siap menghadapi rangkaian pertandingan yang berdekatan.