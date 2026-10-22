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Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.01 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Bidik Kebangkitan

Persik Kediri menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya. Macan Putih ingin bangkit, sementara PSS datang dengan kondisi lebih bugar dan lini belakang solid. (I.League) - Image

Persik Kediri menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya. Macan Putih ingin bangkit, sementara PSS datang dengan kondisi lebih bugar dan lini belakang solid. (I.League)

JawaPos.com – Persik Kediri baru saja meraih hasil buruk. Macan Putih kalah 1-0 dari juara bertahan, Persib Bandung (18/10). Namun, hasil itu justru melecut semangat pemain Persik. Mereka yakin bakal meraih kemenangan ketika menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kediri, sore nanti (siaran langsung Vidio pukul 15.30 WIB).

"Pada laga melawan Persib, para pemain menunjukkan mental dan semangat pantang menyerah. Saya harap itu bisa berlanjut di laga kali ini," ujar pelatih Persik, Marcos Reina Torres.

Macan Putih memang tampil trengginas dalam laga kontra Persib. Persik unggul dalam penguasaan bola hingga 60 persen. Mereka juga mampu melepaskan 12 tembakan.

Bahkan, Macan Putih mampu mendapatkan 12 tendangan sudut. Bandingkan dengan Persib yang hanya memperoleh tiga tendangan sudut. "Ini modal bagus untuk menjaga performa kami di laga melawan PSS," sambung Marcos.

Lini Belakang Solid

Marcos juga memuji performa lini belakangnya. Terbukti, Persik hanya kebobolan dua gol dalam empat laga terakhir. Bahkan, dua laga di antaranya dilalui dengan catatan nirbobol (clean sheet).

Menurut pelatih asal Spanyol itu, ada dua sosok yang berpengaruh di lini belakang, yakni Marcelo Djalo dan Park Jun-heong. Keduanya memiliki tinggi badan lebih dari 190 sentimeter.

"Kami senang punya dua bek tengah tangguh. Marcelo Djalo dan Park Jun-heong adalah pemain berpengalaman. Ketenangan mereka membuat lini belakang dan kiper merasa aman. Sementara itu, pemain lain juga sangat membantu ketika pertahanan kami ditekan lawan," bebernya.

Mereka akan menjadi lawan tangguh bagi striker-striker jangkung milik Super Elang Jawa. Sebut saja Melvin Lorenzen dan Matheus Fornazari.

Melvin memiliki tinggi badan 188 sentimeter, sedangkan Fornazari 203 sentimeter. Kebetulan, kedua pemain itu sama-sama sudah mengemas dua gol.

PSS Lebih Bugar

PSS datang ke Kediri dengan kondisi lebih bugar. Setelah menahan seri Persebaya Surabaya 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (18/10), mereka memilih menetap di Kota Pahlawan.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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