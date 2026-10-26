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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Persib Bandung Menang Dramatis di Pakansari, Peralta dan Adam Alis Jadi Pahlawan

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer usai membobol gawang The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung) - Image

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer usai membobol gawang The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali meraih kemenangan di BRI Super League 2026/2027. Maung Bandung menundukkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026).

Dua gol kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta pada menit ke-15 dan Adam Alis pada menit ke-90+1. Sementara itu, Garudayaksa sempat menyamakan kedudukan melalui Jayro Hestefano Jean pada menit ke-65.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Persib untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Tambahan tiga poin juga membawa tim asuhan Igor Tolic naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.

Persib kini mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Meski demikian, kemenangan di Pakansari tidak diraih dengan mudah karena Garudayaksa memberikan perlawanan sepanjang pertandingan.

Sejak awal laga, Persib berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun, rapatnya pertahanan tuan rumah membuat peluang berbahaya sulit tercipta pada menit-menit awal.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-15. Berawal dari sontekan Uilliam Barros Pereira di depan gawang, Mariano Peralta berhasil menyelesaikan peluang tersebut untuk membawa Persib unggul 1-0.

Gol itu menjadi yang pertama bagi Peralta di Super League musim 2026/2027. Setelah unggul, Persib terus mencoba menambah keunggulan melalui sejumlah peluang yang diperoleh Luka Menalo dan Danijel Loncar. Namun, hingga babak pertama berakhir, skor tetap 1-0.

Memasuki babak kedua, Garudayaksa meningkatkan tekanan. Persib sempat mendapat peluang melalui Menalo dan Thom Haye, tetapi belum berhasil menggandakan keunggulan.

Garudayaksa justru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Persib dalam situasi serangan balik, Jayro Hestefano Jean mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-1.

Editor: Edi Yulianto
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