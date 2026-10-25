Adam Alis Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Atas Garudayaksa

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 2-1 atas Garudayaksa FC pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam WIB.

Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persib.

Pasalnya, tim polesan Igor Tolic berhasil naik ke posisi kelima dengan koleksi 13 poin, terpaut dua angka saja dari Persija Jakarta yang sedang memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027.

Meski bermain tandang, Persib tampil menekan sejak menit awal.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu terus menggempur pertahanan Garudayaksa dengan mengandalkan serangan sisi sayap.

Serangan yang dilancarkan Persib akhirnya berbuah manis pada menit ke-16 melalui gol yang dicetak Mariano Peralta.

Gol tersebut membuat Pangeran Biru semakin percaya diri.