PSPS Pekanbaru Nirkalah 7 Laga, Akhyar Ilyas Minta Pemain Jaga Motivasi

PSPS Pekanbaru melanjutkan tren positif setelah bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC. Askar Bertuah kini melewati tujuh pertandingan beruntun tanpa kekalahan. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru berhasil melanjutkan tren positif di Championship 2026/2027. Hasil imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC Bekasi pada pekan kedelapan membuat Askar Bertuah mencatatkan tujuh pertandingan beruntun tanpa kekalahan.
Bermain di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (31/10/2026), PSPS sempat berada dalam posisi sulit setelah tuan rumah unggul lebih dahulu. Namun, tim besutan Akhyar Ilyas mampu merespons dan menyamakan kedudukan melalui gol Antonio Augusto Gamaroni de Carvalho.
Sebelum pertandingan tersebut, PSPS melewati enam laga lainnya dengan hasil positif. Mereka mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1, kemudian menundukkan Sumsel United dan PSMS Medan dengan skor identik.
Selain itu, PSPS juga mengamankan kemenangan 1-0 atas Semen Padang FC, melibas Persiku Kudus 4-1, serta menaklukkan Persikad Depok dengan skor 3-2.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk bersaing di papan atas Grup A. Meski gagal membawa pulang tiga poin dari markas Adhyaksa FC, tambahan satu angka membuat mereka tetap menjaga konsistensi dalam persaingan kompetisi musim ini.
Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, berharap anak asuhnya tidak kehilangan motivasi setelah melewati serangkaian pertandingan dengan hasil positif. Menurutnya, keinginan pemain untuk terus meraih kemenangan menjadi salah satu modal penting bagi tim.
"Kami tetap menjaga konsistensi ini. Mudah-mudahan semua pemain tetap terus menjaga motivasi ini. Saya melihat pemain punya keinginan yang besar untuk terus memenangkan pertandingan," ucap Akhyar dilansir iLeague.
Dia berharap semangat tersebut bisa dipertahankan hingga kompetisi berakhir. Dengan persaingan di Grup A yang masih berlangsung, PSPS membutuhkan konsistensi agar tetap berada di jalur perebutan posisi teratas.
Sementara itu, pemain PSPS, Ilham Fathoni, mengakui timnya belum mendapatkan hasil sesuai harapan saat menghadapi Adhyaksa FC. Dia menilai PSPS sebenarnya datang dengan target meraih kemenangan demi menjaga posisi dalam persaingan papan atas.
“Sebenarnya kami ke sini menginginkan tiga poin untuk menjaga asa kami di papan atas. Ini masalah keberuntungan saja,” kata Ilham.
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