Persipura Kalah 1-3 dari Persela, Mutiara Hitam Wajib Segera Berbenah

Persipura Jayapura gagal membawa pulang poin dari markas Persela Lamongan. Meski kalah 1-3, pelatih Regi Aditya tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Persipura Jayapura harus menerima kekalahan saat bertandang ke markas Persela Lamongan pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10/2026) malam, tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut takluk dengan skor 1-3.
Hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi Persipura untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Michael Alberth Kambu, yang tampil sebagai pemain pengganti dalam laga tersebut, mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.
Persipura sebenarnya mampu mencetak satu gol melalui Alexandro dos Santos Ferreira. Namun, gol tersebut belum cukup untuk menghindarkan tim tamu dari kekalahan setelah Persela tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.
Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jucinto Junior Conceicao Cabral. Dendy Sulistyawan kemudian menjadi pembeda dengan mencetak dua gol atau brace yang memastikan Persela mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya sendiri.
Kekalahan ini menjadi pengingat bagi Persipura bahwa konsistensi permainan masih perlu ditingkatkan. Michael Kambu pun menegaskan bahwa timnya akan menjadikan hasil pertandingan di Lamongan sebagai bahan pembelajaran untuk tampil lebih baik ke depannya.
"Ini jadi pelajaran ke depannya untuk lebih berbenah dan fokus lagi," ucap Michael Kambu dilansir iLeague.
Sementara itu, pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, tetap memberikan apresiasi kepada Ruben Sanadi dan rekan-rekannya. Meski gagal membawa pulang poin, ia menilai para pemain sudah berusaha keras sepanjang pertandingan.
Regi juga melihat semangat pantang menyerah dari anak asuhnya, terutama ketika Persipura tertinggal 1-2 sejak menit ke-72. Dalam situasi tersebut, para pemain berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar gol penyeimbang.
Upaya itu menunjukkan bahwa Persipura belum menyerah meski berada dalam posisi tertinggal. Sayangnya, keinginan untuk menyamakan kedudukan tidak membuahkan hasil. Persela justru mampu menambah gol pada masa tambahan waktu untuk mengunci kemenangan menjadi 3-1.
"Saya apresiasi pemain saat masih 2-1. Mereka berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, meski akhirnya kami juga kebobolan lagi," kata Regi Aditya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022