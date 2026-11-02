Persipura Kalah 1-3 dari Persela, Mutiara Hitam Wajib Segera Berbenah

JawaPos.com - Persipura Jayapura harus menerima kekalahan saat bertandang ke markas Persela Lamongan pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10/2026) malam, tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut takluk dengan skor 1-3.

Hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi Persipura untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Michael Alberth Kambu, yang tampil sebagai pemain pengganti dalam laga tersebut, mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Persipura sebenarnya mampu mencetak satu gol melalui Alexandro dos Santos Ferreira. Namun, gol tersebut belum cukup untuk menghindarkan tim tamu dari kekalahan setelah Persela tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jucinto Junior Conceicao Cabral. Dendy Sulistyawan kemudian menjadi pembeda dengan mencetak dua gol atau brace yang memastikan Persela mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya sendiri.

Regi Aditya Apresiasi Perjuangan Pemain Persipura Kekalahan ini menjadi pengingat bagi Persipura bahwa konsistensi permainan masih perlu ditingkatkan. Michael Kambu pun menegaskan bahwa timnya akan menjadikan hasil pertandingan di Lamongan sebagai bahan pembelajaran untuk tampil lebih baik ke depannya.

"Ini jadi pelajaran ke depannya untuk lebih berbenah dan fokus lagi," ucap Michael Kambu dilansir iLeague.

Sementara itu, pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, tetap memberikan apresiasi kepada Ruben Sanadi dan rekan-rekannya. Meski gagal membawa pulang poin, ia menilai para pemain sudah berusaha keras sepanjang pertandingan.

Regi juga melihat semangat pantang menyerah dari anak asuhnya, terutama ketika Persipura tertinggal 1-2 sejak menit ke-72. Dalam situasi tersebut, para pemain berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar gol penyeimbang.

Upaya itu menunjukkan bahwa Persipura belum menyerah meski berada dalam posisi tertinggal. Sayangnya, keinginan untuk menyamakan kedudukan tidak membuahkan hasil. Persela justru mampu menambah gol pada masa tambahan waktu untuk mengunci kemenangan menjadi 3-1.