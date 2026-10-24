Persiraja Incar Kemenangan Kandang, Martin Chaves Optimistis Hadapi PSGC Ciamis

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh bertekad mengakhiri tren tanpa kemenangan di kandang saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain asing asal Uruguay Martin Chaves Garcia optimistis mampu meraih hasil maksimal berkat perkembangan positif yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persiraja akan menghadapi PSGC Ciamis di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk meraih kemenangan kandang pertama sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Barat.

Chaves menilai persiapan Persiraja menjelang pertandingan berjalan dengan baik.

Menurut dia, kerja keras para pemain selama sepekan terakhir membuat tim semakin siap menghadapi tantangan dari PSGC Ciamis.

Dia juga melihat adanya peningkatan dalam permainan Persiraja setelah menjalani tiga pekan latihan bersama pelatih Muhammad Ridwan.

Perkembangan tersebut diharapkan bisa menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan di hadapan pendukung sendiri.