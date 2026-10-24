Persiraja Incar Kemenangan Kandang, Martin Chaves Optimistis Hadapi PSGC Ciamis

Martin Chaves optimistis Persiraja mampu meraih kemenangan kandang perdana saat menjamu PSGC Ciamis. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh bertekad mengakhiri tren tanpa kemenangan di kandang saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.
Pemain asing asal Uruguay Martin Chaves Garcia optimistis mampu meraih hasil maksimal berkat perkembangan positif yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Persiraja akan menghadapi PSGC Ciamis di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) pukul 20.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk meraih kemenangan kandang pertama sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Barat.
Chaves menilai persiapan Persiraja menjelang pertandingan berjalan dengan baik.
Menurut dia, kerja keras para pemain selama sepekan terakhir membuat tim semakin siap menghadapi tantangan dari PSGC Ciamis.
Dia juga melihat adanya peningkatan dalam permainan Persiraja setelah menjalani tiga pekan latihan bersama pelatih Muhammad Ridwan.
Perkembangan tersebut diharapkan bisa menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan di hadapan pendukung sendiri.
“Kami menjalani persiapan dengan sangat baik dan bekerja keras selama sepekan terakhir. Setelah tiga pekan bersama pelatih, persiapan tim semakin baik untuk menghadapi pertandingan,” ujar Chaves.
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Jawa Pos
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